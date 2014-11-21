Прокурор рассказал подробности взрыва в Харькове: Была бы цель - взорвать подстанцию, ее бы взорвали

Преступники, которые вчера подорвали взрывное устройство возле Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, не имели целью подрыв электроподстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

"Какие именно цели были поставлены, могут сказать лишь те, кто это совершил. Мы можем только анализировать", - отметил Данильченко.

По его словам, согласно тем объективным данным, которые правоохранители получили на месте происшествия, препятствий для подрыва именно подстанции не было.

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"Если бы цель была - взорвать подстанцию, она была бы подорвана. Взрывное устройство находилось немного левее от собственно помещения электроподстанции. Там обнаружено повреждение от взрывной волны - она прошла сквозь кровлю. Но говорить, что целью была подстанция, было бы неправильно", - отметил прокурор области.

Данильченко также добавил, что взрывное устройство, использованное вчера, похоже на те, которые раньше уже использовались на территории Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября около 17:50 произошел взрыв на электроподстанции, которая питает военный госпиталь в Харькове. Пострадавших нет. Правоохранители предварительно квалифицировали происшествие как преднамеренное повреждение имущества путем взрыва или другим общеопасным способом (ч. 2 ст. 194 УК Украины).