На Днепропетровщине в школе распылили неизвестное вещество - эвакуированы сотни школьников

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В Павлограде Днепропетровской области сегодня из общеобразовательной школы №15 из-за распыления неизвестного вещества были эвакуированы 680 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Павлоградского городского совета, вещество неизвестного происхождения вызвало першение и кашель. Ученики, учителя и персонал школы - около 680 человек - были эвакуированы. Проведено проветривание, дегазация и влажная уборку помещений.

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На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, специалисты Павлоградского отдела полиции, газовой службы и руководства города.

После дегазации помещений специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований осуществлен отбор проб воздуха для проведения исследований на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Осуществляются мероприятия по дальнейшей дегазации помещений школы. Проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Черкассах в школе № 8 во время линейки стало плохо большому количеству детей. Сейчас в лечебных учреждениях находится 55 детей и 4 взрослых. Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.