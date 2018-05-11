Во Львове умерла правнучка Ивана Франко
18:38, 11 мая 2018Общество
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Надежда Франко умерла после продолжительной тяжелой болезни.
Надежда Франко ушла из жизни / Фото facebook.com/dimfranka
Во Львове умерла Надежда Франко - правнучка Ивана Франко. Она была внучкой младшего сына Ивана Франко - Петра.
"Надежда всегда была близким другом Музея Ивана Франко. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении сотрудников музея Ивана Франко в Facebook.
Похоронят Надежду Франко 12 мая, в 13:00, на Лычаковском кладбище во Львове.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 апреля ушел из жизни преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк. Он был одним из возрождателей Киево-Могилянской академии.
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