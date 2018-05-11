Во Львове умерла правнучка Ивана Франко

18:38, 11 мая 2018
Общество
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Надежда Франко ушла из жизни / Фото facebook.com/dimfranka

"Надежда всегда была близким другом Музея Ивана Франко. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении сотрудников музея Ивана Франко в Facebook.

Похоронят Надежду Франко 12 мая, в 13:00, на Лычаковском кладбище во Львове.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 апреля ушел из жизни преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк. Он был одним из возрождателей Киево-Могилянской академии.

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Теги: #Львов#литература