В НАБУ отчитались о разоблаченных ими коррупционных схемах в ОПК

В НАБУ заявляют, что за время своего существования зафиксировали нарушения минимум на 15 предприятиях ОПК.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зафиксировали факты нарушений на менее чем на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса, послуживших основанием для открытия уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также о закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений. В результате таких действий, по предварительным оценкам, интересам государства нанесен ущерб на сумму более 620 млн грн и 3 млн долл.", - отметили в ведомстве.

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Отмечается, что каждый второй подозреваемый в уличенных преступлениях является должностным лицом госструктур.

Вместе с тем, в НАБУ заявили, что во время выявления коррупционных рисков обращались к чиновникам для их устранения, тем самым удалось предотвратить закупки по завышенным ценам горюче-смазочных материалов и поставки обмундирования ненадлежащего качества.

«Благодаря этому удалось предотвратить хищение более 130 млн грн», - добавили в ведомстве.