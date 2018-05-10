В НАБУ отчитались о разоблаченных ими коррупционных схемах в ОПК
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зафиксировали факты нарушений на менее чем на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса, послуживших основанием для открытия уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также о закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений. В результате таких действий, по предварительным оценкам, интересам государства нанесен ущерб на сумму более 620 млн грн и 3 млн долл.", - отметили в ведомстве.
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Отмечается, что каждый второй подозреваемый в уличенных преступлениях является должностным лицом госструктур.
Вместе с тем, в НАБУ заявили, что во время выявления коррупционных рисков обращались к чиновникам для их устранения, тем самым удалось предотвратить закупки по завышенным ценам горюче-смазочных материалов и поставки обмундирования ненадлежащего качества.
«Благодаря этому удалось предотвратить хищение более 130 млн грн», - добавили в ведомстве.