День победы в Украине: 1250 массовых мероприятий, задержаны более двух десятков человек (фото)

По состоянию на 13 часов в более тысячи массовых мероприятий приняли участие 365 тысяч граждан.

По состоянию на 13 часов в стране состоялось 1250 массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на брифинге, задержанных за уголовные правонарушения пока нет, передает корреспондент УНИАН.

Он рассказал, что общественный порядок на массовых мероприятиях охраняли около 25 тысяч правоохранителей, из них 18 тысяч - это полицейские и нацгвардейцы и 7 тысяч - представители ГСЧС.

По словам заместителя главы МВД, по состоянию на 13.00 были задержаны и составлены протоколы об админнарушении на 10 человек за изготовление и использование запрещенной символики. Также сейчас принимается решение о составлении административных протоколов еще на 14 человек, также был задержан руководитель общественной организации С-14 Сергей Мазур за то, что по словам Ярового, он сломал турникет на Арсенальной площади, через который пропускали участников шествия к памятнику Неизвестному солдату .

"В целом обстановка контролируется, личный состав с поставленными задачами справился", - отметил Яровой.

Также он добавил, что в киевской акции по празднованию Дня победы приняли участие около 2 тысяч человек и это меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко также подтвердил, что серьезных конфликтов в ходе массовых мероприятий не было. Все задержанные были задержаны за совершение ими административных правонарушений. В частности, один человек был задержан за то, что пыталась пронести газовый баллончик, который не является запрещенным средством, однако в силу проведения сегодняшних мероприятий полиция не позволяла проносить подобные вещи на массовые мероприятия. Также был задержан еще один человек с муляжом винтовки.

Крищенко добавил, что этот человек не шел на мероприятия, посвященные Дню победы.

"Этот человек шел на какое-то театрализованное представление в другом районе Киева", - сказал он.

Также Крищенко рассказал, что еще произошла драка между двумя людьми, которые друг другу нанесли легкие телесные повреждения, но открывать ли уголовное производство по этому факту будет зависеть от того, будут ли эти лица подавать соответствующие заявления в полицию.

Как рассказал Яровой, в целом по Украине были задержаны 14 человек в Запорожье, Полтавской, Харьковской областях, а также по 173 статье Административного кодекса - использование запрещенной символики. На всех них был составлен админпротокол.

Подводя итоги, Яровой отметил, что полиция будет работать в усиленном режиме.

"До тех пор, пока мы не будем чувствовать, что все мероприятия завершены в Киеве и по всей стране", - сказал он.