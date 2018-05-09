СБУ выдворила из Украины корреспонденток российских пропагандистских каналов

Корреспондентам «Первого канала» и телеканала «Россия» запретили въезд в Украину сроком на три года.

СБУ выдворила из Украины двух корреспонденток российских пропагандистских каналов, которые планировали использовать отснятые видеоматериалы для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения.

Об этом говорится на официальной странице СБУ в Facebook.

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«Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что специальные корреспонденты российских «Первого канала» и телеканала «Россия» командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине «Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне». Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения», - говорится в сообщении.

В силовом ведомстве также отметили, что в рамках комплекса мер по противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере, в связи с тем, что деятельность российских пропагандисток вредит национальной безопасности Украины и ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю 9 мая 2018 года Соловьева была принудительно возвращена в РФ, а Юрьева в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года.

В СБУ также напомнили, что согласно Указу Президента Украины №133 от 15 мая 2017 года к российским «Первому каналу» и «Россия» применены специальные ограничительные меры по деятельности на территории нашего государства.

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