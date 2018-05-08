Наблюдатели ОБСЕ: в Украину через оккупированный участок границы приехал похоронный фургон из России

Наблюдатели не имели возможности увидеть, перевозил ли фургон в салоне гроб.

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, заявляет, что зафиксировала похоронный фургон на оккупированной участке украинско-российской границы, который пересекал границу в направлении из России в Украину.

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 1 по 7 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"4 мая в 18:41 похоронный фургон приехал на пограничный пункт пропуска "Гуково" из Российской Федерации и быстро пересек границу в Украину", - сказано в отчете.

В этой связи отмечается, что миссия наблюдателей со своих позиций не могла зафиксировать, перевозил этот фургон гроб.

Отдельно сказано, что 7 мая в 4:25 машина скорой помощи прибыла на пограничный пункт пропуска "Донецк" и пересекла границу в Украину.

Также за отчетный период было зафиксировано 45 человек в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях.

Кроме того, на границе было зафиксировано 716 грузовиков, которые направлялись как в РФ, так и в Украину.

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