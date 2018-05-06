На Киевщине СБУ поймала на взятке своего же сотрудника

Сотрудник ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области требовал пять тысяч долларов от директора одного из дошкольных учреждений региона.

Сотрудники Управления внутренней безопасности и Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений Службы в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, оперативники спецслужбы установили, что сотрудник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области требовал пять тысяч долларов от директора одного из дошкольных учреждений региона.

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Он истребовал у чиновника документацию на проведение в учреждении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал «найти» их в случае неполучения денег.

Майор также планировал «завести» в детский сад поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, в Кропивницком на $20 тысячах взятки задержали майора полиции.