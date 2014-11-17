Боевики за сутки пять раз обстреляли окрестности Мариуполя

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«За вчерашний вечер в период с 17.00 до 19.00 террористами было совершено четыре обстрела сил АТО в районе н.п. Чермалык и на запад от Николаевки. Вооруженные силы Украины ответным огнем обстрел остановили», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «сегодня утром был зафиксирован один обстрел одной из позиций сил АТО в северо-восточном направлении. Пострадавших нет».

Силы АТО обладают достаточными силами для отражения атак террористов и российских войск, отмечают в штабе.