Боевики за сутки пять раз обстреляли окрестности Мариуполя
12:02, 17 ноября 2014Общество
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Боевики за сутки 5 раз обстреляли позиции сил АТО в окрестностях Мариуполя, пострадавших нет.
REUTERS
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.
«За вчерашний вечер в период с 17.00 до 19.00 террористами было совершено четыре обстрела сил АТО в районе н.п. Чермалык и на запад от Николаевки. Вооруженные силы Украины ответным огнем обстрел остановили», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что «сегодня утром был зафиксирован один обстрел одной из позиций сил АТО в северо-восточном направлении. Пострадавших нет».
Силы АТО обладают достаточными силами для отражения атак террористов и российских войск, отмечают в штабе.
Под Мариуполем из минометов и градов обстреляли силы АТО
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