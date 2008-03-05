Ющенко: две из трех договоренностей достигнуты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует последние договоренности между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о разрешении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях в газовой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я приветствую российскую сторону - «Газпром», украинскую - НАК «Нафтогаз» с тем, что достигнуто взаимопонимание. Я не сторонник газовой войны, я сторонник диалога. Я убежден, что сейчас нам нужно поменьше использовать эмоции, а следует руководствоваться именно прагматичными национальными интересами», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил о договоренностях, достигнутых между Украиной и Россией на наивысшем уровне в середине февраля 2008 года. Первая из них - расчеты за потребленный в 2007 году газ осуществляются по цене 130 долларов за 1000 кубометров. «Это достигнуто. Эта проблема практически, кроме спорных 200 млн. долларов, исчерпана», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Второй договоренностью было, начиная с 1 января 2008 года, оставить статус-кво по схеме организации рынка и цены поставок - то есть 179,5 доллара за тысячу кубометров газа.

Третьей договоренностью, напомнил В.ЮЩЕНКО, было продолжить в рамках этих договоренностей переговоры между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о совершенствовании совместной деятельности на газовом рынке, при том, что с обеих сторон не будет внесено «новых непредсказуемых потерь в организацию рынка».

«Сегодня можно сказать, что две из трех договоренностей достигнуты. Поэтому я благодарен экспертам, которые провели соответствующие консультации сегодня и вышли на финальные договоренности», - сказал Президент Украины.