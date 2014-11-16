В Украине создали Ассоциацию народных волонтеров

Во время сегодняшнего учредительного съезда новосозданной ассоциации был утвержден состав координационного совета, в который вошли представители волонтерских организаций.

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Как сообщил журналистам координатор Совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия, в Ассоциацию народных волонтеров вошли зарегистрированные волонтерские организации, которые регулярно оказывают помощь военным и гражданским лицам в зоне АТО, а также ветеранам АТО и их семьям.

Он отметил, что сейчас есть несколько сот заявок от волонтерских организаций, которые хотят вступить в Ассоциацию, но на сегодняшний день было решено объединить около 30.

"Это наиболее раскрученные фонды, которые очень много программ реализуют. Маленькой группой легче принять решение, а затем мы делаем свободный вход. Люди, которые захотят позже присоединиться, смогут это сделать на равных правах с другими. То есть, тот, кто первый, не значит - самый главный... Есть много мелких общественных объединений и волонтерских фондов, и наша задача - показать им тот опыт, который имеют большие волонтерские фонды", - сказал он.

Давид Арахамия также отметил, что на сегодняшнем съезде было решено, каким образом волонтерские организации будут взаимодействовать с государством.

"Волонтеры устали создавать параллельные государству структуры. Государство что-то делает, а волонтеры видят, что это работает плохо, и начинают закрывать дыры... Поэтому волонтерские организации решили попробовать корректировать государство по направлениям и, в первую очередь, это взаимосвязь с Минобороны. Мы решили, каким образом это делать с помощью профильных комитетов... Например, комитет по тактической подготовке, его задачей является объединить весь опыт, который был на волонтерских началах, и заставить профильные государственные структуры реализовать эти программы в жизнь", - сказал он.

Давид Арахамия отметил, что создание Ассоциации является важным шагом, поскольку если волонтерские организации, объединившись, будут доносить проблемы до чиновников, то последние - начнут прислушиваться. "Наша сегодняшняя задача - выступать единым фронтом перед государственными структурами", - сказал он.