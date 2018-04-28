За время существования безвиза с ЕС им воспользовались почти полмиллиона украинцев

В первые месяцы действия безвиза в среднем границу пересекали до 80 тысяч украинцев за месяц, в ноябре прошлого года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, а с начала апреля этого года – около 26 тысяч.

С 11 июня 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом уже воспользовались 490 тысяч украинцев.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в целом с июня прошлого года в страны ЕС выезжали 17,6 миллионов украинцев, из них 4,2 миллиона для пересечения границы воспользовались биометрическими паспортами.

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По данным пограничников, в первые месяцы действия безвиза в среднем границу пересекали до 80 тысяч украинцев за месяц, в ноябре прошлого года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, а уже с начала апреля этого года – около 26 тысяч.

Чаще всего украинцы выбирают маршрут для путешествий через украинско-польскую границу, реже– через пункты пропуска на границе со Словакией.

Также сообщается, что 157 пунктов пропуска на границе оборудованы автоматизированными рабочими местами с функцией биометрического контроля, в том числе во всех авиационных, международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе со странами ЕС.

Справка УНИАН. Граждане Украины с биометрическими паспортами 11 июня 2017 года получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящих в Шенгенскую зону, но которые не являются членами ЕС.