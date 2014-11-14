В Донецкой области один человек погиб и двое ранены при артобстреле шахты

18:27, 14 ноября 2014
Общество
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Один человек погиб и двое получили ранения в результате артиллерийского обстрела шахты "Комсомолец Донбасса" в Кировском.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК. "14 ноября в результате артиллерийского обстрела крупнейшего угледобывающего предприятия шахты "Комсомолец Донбасса" погиб сотрудник предприятия - горный мастер Андрей Филобоков, 1976 года рождения. Еще двое сотрудников находятся в больнице. На насосной станции, которая откачивала метан, возник пожар", - говорится в сообщении.

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На шахту немедленно были вызваны подразделения ГСЧС, скорая помощь, реанимационная противошоковая группа Государственной военизированной горноспасательной службы.

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