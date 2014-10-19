Шахта «Комсомолец Донбасса» снова попала под обстрел и была обесточена

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 18 октября с 12.45 до 17.00 по шахте «Комсомолец Донбасса», одной из крупнейших в Украине шахт, а также прилегающим территориям и городу Кировское велся артиллеристский обстрел. В результате повреждения линий электропередачи шахта была обесточена, остановлена работа насосов и вентиляции, шахту затапливает. Снаряды попали по территории и объектам предприятия. В момент обесточивания под землей находились 7 шахтеров, но все они были подняты на поверхность при помощи дизельного генератора.

В ДТЭК отметили, сто обстрелы шахты не прекращаются с 10 октября, как только шахта добыла первые 300 тонн угля и после полуторамесячного восстановления была готова запустить в работу две лавы. Так, утром 15 октября происходил самый массированный артобстрел шахты со всего времени боевых действий. В тот день сотрудник предприятия получил осколочное ранение. Работники каждый раз укрываются в защитных сооружениях. 15 октября снарядами были повреждены здания и оборудование механического и энергетического цехов. От прямого попадания снаряда была разрушена большая часть здания бытового комбината, много воронок на территории промышленной площадки шахты. Были попадания в скиповой ствол высотой 124 м, без которого уголь не сможет выдаваться на-гора.

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По словам директора по добыче угля ДТЭК Андрея Смирнова, «артиллерия не щадит ни людей, ни шахту, и каждый снаряд убивает предприятие».

Он напомнил, что шахта «Комсомолец Донбасса» добывает специфический тощий уголь для Криворожской и Приднепровской ТЭС. На Криворожской ТЭС сейчас 85 тыс. т угля (9% от склада), а на Приднепровской – 40 тыс. т (8% от склада). Если ТЭС не будут обеспечены углем, без электроэнергии может остаться Днепропетровская и все соседние области: и население, и крупные промышленные объекты – меткомбинаты, горно-обогатительные комбинаты, химические предприятия, а это – десятки тысяч рабочих мест, сотни миллионов налогов, приток валютных поступлений в Украину.

«Мы призываем все стороны вооруженного конфликта – отведите свои войска от шахты, не стреляйте и не цельтесь по ней! Не приближайтесь к территории предприятия! Такие объекты как шахты, ТЭС, водоканалы не должны быть полем военных действий. От их работы зависит жизнь миллионов людей!», - заявил Смирнов.