Оккупационные власти запретили вывозить из Крыма более 2 кг колбас и 10 кг рыбы

Оккупационные власти Крыма ввели ограничение для физических лиц на вывоз продуктов питания за пределы полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в «указе» главы так называемого «Государственного совета Крыма» Сергея Аксенова от 13 ноября, опубликованном на сайте «ведомства».

В тексте указывается, что данное решение принято с целью обеспечения стабильного функционирования потребительского рынка Крыма.

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«Вывоз физическими лицами с территории Республики Крым социально значимых продовольственных товаров осуществляется в пределах установленных норм их вывоза», - говорится в документе.

В частности, согласно решению, один гражданин не сможет вывезти за пределы полуострова более 20 кг пшеничной муки, более 2 кг колбас и колбасных изделий (кроме деликатесных), более 2 кг мяса птицы.

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Кроме того, ограничен вывоз куриных яиц (60 штук на человека), масла растительного (5 литров), мясных и рыбных консервов (6 банок), сахара (20 кг), макаронных изделий (5 кг), молока и молокопродуктов, сухого молока (не более 3 кг), круп (5 кг), рыбы (10 кг) и пшеницы (50 кг).

В документе указывается, что данное ограничение вводится до 1 апреля 2015 года.