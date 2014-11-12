Оккупационные власти Крыма решили «национализировать» «Крымхлеб»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты на заседании так называемого «Государственного совета Крыма» в среду, 12 ноября.

На заседании указывалось, что данное решение принято в связи с необходимостью «сохранить стратегически важные объекты и продовольственную безопасность Крыма».

Напомним, ранее оккупационные власти полуострова обвинили предприятие в финансировании АТО путем обналичивания денег через конвертационный центр и вывода их в Киев.

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Справка УНИАН. Компания "Крымхлеб" входит в состав одного из крупнейших украинских переработчиков сельскохозяйственной продукции группу Lauffer. Группа занимает лидирующие позиции по производству хлебобулочных изделий в Украине, объединяя 35 хлебозаводов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и в Крыму, а также ряд торговых компаний, которые осуществляют оптовые и розничные продажи хлебобулочной и кондитерской продукции. Группу Lauffer контролирует бизнесмен Александр Лещинский.