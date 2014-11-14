Столичные власти создали комиссию по оказанию помощи киевлянам-участникам АТО

Текст соответствующего распоряжения КГГА №1323 от 12 ноября размещен на официальном сайте столичной власти.

Распоряжением утвержден состав комиссии и утверждено положение о ней.

Председателем комиссии назначен заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

Определено, что персональный состав комиссии утверждает председатель комиссии. В то же время, согласно утвержденному должностному составу, в нее должны войти: председатели или заместители председателей райгосадминистраций, представители руководства профильных департаментов и управлений КГГА, в частности, здравоохранения, финансового, соцзащиты, а также депутаты Киевсовета (по согласию) и представители постоянных комиссий Киевсовета.

Кроме того, в комиссию войдут представители Главного управления МВД в Киеве, Главного управления юстиции и столичного Главного управления Службы безопасности Украины.

Читайте такжеБойцам АТО выделили 11 га земли в Киеве В положении о комиссии отмечается, что к рассмотрению и проработке вопросов, которые относятся к компетенции комиссии, могут привлекаться в установленном порядке представители государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, другие специалисты.

Комиссия по результатам рассмотрения вопросов предоставляет свои предложения КГГА.