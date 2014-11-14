Опубликованы фото массовых захоронений тысяч боевиков на кладбище под Ростовом-на-Дону (фоторепортаж)

Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook.

«Сегодня ездил на Северное Городское Кладбище в городе Ростове-на-Дону. Информация о новых массовых захоронениях подтверждена. Помимо неизвестных могил, некоторые именные, дата смерти укладывается в период июнь-сентябрь 2014. На некоторых отсутствует и дата смерти, хотя видно, что хоронили одновременно, копали сразу на всех экскаватором. Старше 55 лет обнаружить не удалось, основная масса захоронений возрастом 30-35 лет, около трети 25-30 лет. Эти захоронения находятся на отшибе кладбища с отличным видом на строящиеся офицерские дома. Пока украинских солдат хоронят как Героев, «ополченцев» закапывают как собак», - написал россиянин в Facebook.