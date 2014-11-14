В оккупированном Крыму голодает сафари-парк: часть тигров и львов могут вывезти за границу

В Белогорском сафари-парке, что находится в Крыму, голодают хищники. Шесть десятков львов и тигров страдают от банальной нехватки мяса, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В течение нескольких месяцев бедным животным приходится питаться птичьим мясом и мясными субпродуктами. Десятки хищников получают списанные из крымских супермаркетов продукты, но их катастрофически не хватает, ведь ежедневно животным необходимо больше 500 килограммов мяса.

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По словам директора парка Олега Зубкова, после аннексии Крыма поставки мяса из Украины прекратились, а завозить его из России будет слишком дорого. Поэтому директор не исключает, что количество обитателей сафари-парка придется сократить и вывезти часть из них за границу.