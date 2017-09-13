В ООН призвали Нацполицию принять меры для удаления персональных данных с сайта "Миротворец"

В Организации Объединенных Наций призвали Национальную полицию Украины расследовать деятельность сайта «Миротворец» и принять меры для удаления персональных данных лиц, которые размещены на этом сайте.

Об этом говорится в выводах и рекомендациях органам государственной власти Украины в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в период с 16 мая по 15 августа 2017 года.

«Национальной полиции - быстро и эффективно расследовать сообщения о нарушениях, связанных с деятельностью сайта «Миротворец», - говорится в рекомендациях.

Читайте такжеТимошенко присоединилась к Саакашвили в базе "Миротворца"

В ООН напомнили, что 7 июля 2017 Нацполиция начала уголовное производство по деятельности сайта «Миротворец», «на котором, начиная с августа 2014, публикуются персональные данные тысяч человек, в том числе работников медиа и общественных активистов, которых называют там поддерживающими деятельность вооруженных групп за «терроризм».

«Управление верховного комиссара ООН по правам человека приветствует такой шаг и призывает власти провести тщательное расследование и принять меры для удаления персональных данных лиц с сайта», - подчеркнули в ООН.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой «ДНР». Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс. человек.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.