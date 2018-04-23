У МВД исправен лишь каждый пятый электронный браслет слежения

По состоянию на 1 марта 2018 года у правоохранителей осталось всего 107 технически исправных браслетов.

Среди 511 имеющихся у Национальной полиции Украины электронных браслетов слежения, 404 – поломанные. Стоимость каждого браслета составляет 53 тысячи гривень.

Как сообщает «Громадське», об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос журналистов.

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По состоянию на 1 марта 2018 года у правоохранителей осталось всего 107 технически исправных браслетов.

В документе также сообщается, что электронные средства контроля за местонахождением подозреваемых за два месяца 2018 года применялись к 95 лицам.

Напомним, в марте одиозная экс-глава Славянска Неля Штепа заявила, что ее электронный браслет сломался. Тогда Штепа подчеркнула, что браслет отправили на ремонт в Харьков, а ее снова взяли под стражу.