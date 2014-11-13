Психологи будут жаловаться в Госкомитет телерадиовещания на телеведущего Карпачева

Члены украинской Ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий намерены жаловаться в Госкомитет телерадиовещания на телеведущего Дмитрия Карпачева, пишет Дуся.

"Последней каплей" стал последний выпуск программы «Один за всех».

"В студию пригласили девочку Илону, которая рассказывала об инцесте в собственной семье. Мол, ее насиловал отец, да еще и на глазах у младших брата и сестры. С перепуганной девочкой, которая то и дело начинала плакать, в течение часа обсасывали эту тему, спорили, маму и отца вызывали, а потом еще и на сайте СТБ голосование устроили - «Верите ли вы словам Илоны?». Сегодня к тому же запланирован повтор этого выпуска. Наверное, его потенциал в смысле рейтингов руководство канала сочло неисчерпанным", - сообщает издание.

Психологи обеспокоились состоянием ребенка после участия шоу.

Издание также напоминает об истории годовалой давности, когда один из героев данной программы совершил самоубийство.

"Шишки, конечно, в первую очередь посыпались на Карпачева. Он же, по сути, модератор программы, причем, как я уже вам сообщала, без диплома психолога, то есть без соответствующей подготовки к такой роли", - пишет "Дуся".

"Вы понимаете, что я мимо пресс-службы канала не могу давать комментарии. При всем моем желании высказаться по этому поводу у меня есть определенные правила игры, которые я стараюсь соблюдать", - ответил в комментарии изданию Карпачев.

Официальный комментарий у пресс-службы СТБ получить не удалось.