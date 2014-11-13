Украина не будет рассматривать обращение боевиков "ЛНР" о пенсиях для оккупированного Донбасса
Гройсман напомнил, что все социальные выплаты гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, будут и дальше начисляться и будут выплачены после освобождения данных территорий.
Правительство не будет рассматривать обращение террористической организации «Луганская народная республика» («ЛНР») относительно продолжения финансирования социальных выплат на подконтрольных боевикам территориях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Обращение от несуществующих организаций – это анонимка, которую можно не рассматривать… Я таких организаций (ЛНР, ДНР - УНИАН) вообще не знаю. Я считаю, что эти организации террористические», - сказал Гройсман.
При этом он отметил, что решение правительства не финансировать соцвыплаты на подконтрольных боевикам территориях является окончательным.
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«Правительство определилось относительно возможности финансирования социальных выплат, и тут есть только один путь – для того, чтобы гарантировать их, нужно, чтобы люди проживали или переехали на территорию, подконтрольную украинской власти», - отметил Гройсман, добавив, что правительство физически не может обеспечить выплаты гражданам на неподконтрольных территориях.
Вице-премьер также напомнил, что все социальные выплаты гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, будут и дальше начисляться и будут выплачены после освобождения данных территорий.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти. В правительстве отмечают, что гражданам дали время до 1 декабря. Если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен выехать на контролируемую территорию, зарегистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.
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Как заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк, до тех пор, пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда отправлять деньги.
Он напомнил, что в соответствии с Минскими договоренностями, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина – восстановить контроль над территориями. «Выполните договоренности, очистите территорию от этой заразы, которую вы завезли, и не делайте людей заложниками своих имперских амбиций, потому что люди страдают», - сказал Яценюк.
Позже террористическая организация «ЛНР» опубликовала обращение к руководству Украины с просьбой не прекращать социальные выплаты населению на территории, контролируемой боевиками так называемых «ЛНР» и «ДНР».