На полигоне "Широкий лан" из-за разрыва искрогасителя травмирован военный

В результате инцидента был травмирован военнослужащий, назначено служебное расследование.

В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" произошел разрыв искрогасителя, в результате чего был травмирован военный.

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Об этом сообщается на странице 28-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования относительно строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел разрыв колена искрогаситель", - говорится в сообщении.

В результате инцидента был травмирован военнослужащий. По факту происшествия назначено служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке. В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги, произошел из-за того, что военный нарушил правила безопасности и «плеснул жидкость на печь».

Справка. Искрогаситель - прибор, который служит для улавливания искр, отходящих из трубы и устанавливается в высшей точке дымохода. Искрогаситель необходимо устанавливать на зданиях с печным отоплением, работающие на твердом топливе, а также оборудованных прямолинейным дымоходом.