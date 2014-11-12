Украинские военные отбили две атаки на Донецкий аэропорт и усилили его оборону
18:55, 12 ноября 2014Общество
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Военные также продолжают уничтожать диверсионные группы противника.
REUTERS
Силы Антитеррористической операции отбили две атаки на Донецкий аэропорт и усилили оборону этого стратегического объекта.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Дважды были обстреляны защитники Донецкого аэропорта. Наши воины огнем заставили нападавших отступить», - говорится в сообщении.
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«Мы приняли дополнительные меры для усиления обороны этого стратегического объекта», - отмечает штаб АТО.
Также отмечается, что на юге зоны АТО - ситуация стабильная.
«Мы принимаем меры по уничтожению диверсионных групп противника», - сообщает пресс-центр АТО.
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