Силы АТО третий день отбивают атаки боевиков на донецкий аэропорт и село Пески

Украинские военные считают, что сепаратисты пополнили свои арсеналы патронами, которые привезли на днях под видом гуманитарного конвоя из России, об этом говорится в сюжете ТСН. Сильной атаке подверглось село Пески недалеко от аэропорта, впрочем, "киборги" ее отбили.

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В поселке Пески длился ближний бой. Военным из донецкого аэропорта помогали отбивать штурм боевиков силовики из Добровольческого корпуса со своей пушки "Рапира". Они знают четко, где находится "пулеметное гнездо" боевиков, поэтому пытаются его уничтожить.

Сегодня боевики не жалели снарядов, поэтому все готовятся к мощным обстрелам и наступлению. Боевики отваживаются приблизиться к позициям украинских военных на несколько сотен метров. Следовательно, за дело берутся минометчики. Вместе с десантниками оборону вблизи оккупированного боевиками Донецка держат и бойцы "Правого сектора". Они жалуются на нехватку оружия и патронов, но об отступлении не думают. Наоборот, хотят наступать. "Отступать не будем, это однозначно. Много собратьев здесь полегло. В крайнем случае, даже если будет наступление, осада, то мы на Донецк пойдем. Это однозначно", - говорит один из бойцов. Но о наступлении никто из командования пока не говорит. Там временем в бинокли бойцы наблюдают, как сепаратисты продолжают укрепляться.