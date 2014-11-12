В суд направлено 7 дел за преступления против активистов Майдана

Как сообщили в пресс-службе президента, об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема на совещании главы государства Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств.

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По словам генпрокурора, продолжается расследование преступлений, совершенных против автомайдановцев. К ответственности привлечены 5 работников ГАИ, в производстве находятся еще 27 дел против 7 работников автоинспекции.

Как говорится в сообщении, докладывая о ходе расследование преступлений против участников протестов на Майдане Незалежности и о результатах взаимодействия с Международным уголовным судом, Виталий Ярема также информировал, что вчера в Киев прибыл представитель международного прокурора, который подробно знакомится с материалами дел, после чего они будут переданы в Гаагу.

Он добавил, что продолжается расследование массового расстрела людей на улице Институтской и активистов в Мариинском парка на улице Грушевского.