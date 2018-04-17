После скандального видео Гаврилюк признался в пользовании волонтерским авто - когда оно "никому не нужно"

Михаил Гаврилюк уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда у волонтеров в ней нет насущной необходимости.

Народный депутат Михаил Гаврилюк действительно пользуется автомобилем волонтерской организации.

Об этом он рассказал корреспонденту ТСН, который встретил депутата возле машины, правда, отвечал на вопросы о машине депутат неохотно.

"Зачем вам это знать? Скоро состаритесь, если все будете знать", - сказал нардеп сначала.

Впрочем позже объяснил, что на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым транспортом. А сам Гаврилюк уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости.

"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет до наших АТОшников, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на "Фольксвагене". У нас есть специальная волонтерская машина, на которой мы собираем провизию в "Газель" и везем в зону АТО. На сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится в батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза проехался, ничего страшного нет", - прокомментировал Гаврилюк.

Как сообщал УНИАН, ранее на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак написал, что народный депутат Михаил Гаврилюк, известный как "козак" Гаврилюк, ездит на работу на авто, которое должны были передать в зону АТО.

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"Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ", - утверждает он. "А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", - заявляет Крутчак. Когда журналист поймал нардепа прямо возле автомобиля и задал ему вопрос, почему он на нем ездит, Гаврилюк его проигнорировал.

В прошлом году народный депутат Михаил Гаврилюк рассказывал, что ездит на работу на метро.