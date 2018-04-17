"Козак" Гаврилюк ездит на автомобиле, который должны были передать в зону АТО - журналист (видео)
12:32, 17 апреля 2018Политика
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Как утверждает журналист, нардеп Гаврилюк якобы прячет автомобиль на закрытой парковке.
Гаврилюк возле авто, о котором рассказал журналист / Скриншот
Народный депутат Михаил Гаврилюк, известный как "казак" Гаврилюк, якобы ездит на работу на авто, которое должны были передать в зону АТО.
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Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак. "Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ", - утверждает он.
"А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", - заявляет Крутчак.
Когда журналист поймал нардепа прямо возле автомобиля и задал ему вопрос, почему он на нем ездит, Гаврилюк его проигнорировал.
В прошлом году народный депутат Михаил Гаврилюк рассказывал, что ездит на работу на метро.
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