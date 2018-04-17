"Козак" Гаврилюк ездит на автомобиле, который должны были передать в зону АТО - журналист (видео)

Как утверждает журналист, нардеп Гаврилюк якобы прячет автомобиль на закрытой парковке.

Народный депутат Михаил Гаврилюк, известный как "казак" Гаврилюк, якобы ездит на работу на авто, которое должны были передать в зону АТО.

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Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак. "Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ", - утверждает он.

"А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", - заявляет Крутчак.

Когда журналист поймал нардепа прямо возле автомобиля и задал ему вопрос, почему он на нем ездит, Гаврилюк его проигнорировал.

В прошлом году народный депутат Михаил Гаврилюк рассказывал, что ездит на работу на метро.