На Киевщине мужчина и женщина похитили детей из приюта (фото)

Детей похитили родные родители, которые отдали их в приют после того как сгорел их дом.

На Киевщине полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые похитили своих родных детей из приюта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.

«В полицию Киевской области поступило сообщение от работника Макаровского районного центра социальной поддержки детей и семей о том, что исчезли малолетние воспитанники: два мальчика и две девочки. Во время проведения первоочередных розыскных мероприятий работники ювенальной превенции полиции Киевской области установили, что детей похитили их родители, посадили в машину, после чего скрылись в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

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Установлено, что четыре года тому назад родители были вынуждены отдать своих четырех детей в центр социальной поддержки детей в пгт. Макаров, поскольку дом, в котором они жили, полностью сгорел. Семья в то время находилась в затруднительном материальном положении.

38-летний мужчина и его 35-летняя жена, которые не лишены родительских прав, неоднократно пытались забрать из приюта детей без разрешения руководства. Однако постоянного места жительства у них нет.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе столицы неизвестный мужчина похитил ребенка.