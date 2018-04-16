На юге Одесской области 17-20 апреля состоятся антитеррористические учения

14:43, 16 апреля 2018
Общество
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На юге Одесской области 17-20 апреля состоятся антитеррористические учения / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в одесской области, учения пройдут в населенных пунктах Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территориях.

Обучение проведет Антитеррористический центр при СБУ при участии подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

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СБУ призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных, а также с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также силовики просят соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.

В СБУ напомнили, что в Одесской области – уровень террористической угрозы «желтый» (повышенный).

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Теги: #учения#Одесская область#антитеррористические учения