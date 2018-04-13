Парки вместо кладбищ: в Раде появился законопроект о биозахоронениях

Такие биозахоронения в специальных парках не предусматривают привычных надгробий - только табличка с именем умершего, датами рождения и смерти.

На сайте Верховной Рады появился законопроект, который вводит понятие биозахоронения.

Во время биозахоронения используют специальные материалы, которые разлагаются за пять лет и не наносят вреда экологии. Поэтому скоро в Украине могут начать хоронить не только на кладбищах и в колумбариях, но и в парках, говорится в сюжете ТСН.

"В мире это уже стало трендом. Итальянские дизайнеры предлагают хоронить людей в специальных эко-капсулах, в которых прах человека служит удобрением для дерева. И это символизирует не конец, а новое начало", - говорится в сюжете.

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Однако в обычных парках захоронений не будет. Для этого создадут новые.

"Некоторые люди представляют себе такую картину, что они придут на площадку с детьми, а рядом будут захоронения, аттракционы, качели. Это совсем другое имеется в виду", - отметил инженер по экологии "Киевского крематория" Андрей Ященко.

Сейчас в Киеве для захоронений открытым осталось только одно кладбище. Да и там скоро не хватит места. А через 2 года закончатся места и в столичном колумбарии. Предложенные новации должны решить эту проблему. Кроме того, такое эко-захоронение будет вдвое дешевле традиционного.

Авторы законопроекта рассказали, что ориентировались на мировой опыт. "В мире уже есть такое распространенное название как зеленые кладбище. Или эко-кладбище. Есть даже название британское – эко-этическое кладбище", - сказала руководитель отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Бажко.

Такие биозахоронения в специальных парках не предполагают привычных надгробий. Только табличка с именем умершего, датами рождения и смерти.