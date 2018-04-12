Ко Дню космонавтики в РФ обнародовали документы о службе Юрия Гагарина

В частности, опубликованы его учетно-послужная карта, характеристики, приказы о присвоении воинских званий.

Минобороны России опубликовало ко Дню космонавтики исторические документы из фондов Центрального архива об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина.

Читайте такжеСегодня мир отмечает первый полет человека в космос

Это, в частности, его учетно-послужная карта, характеристики, приказы о присвоении воинских званий и о награждении званием Героя Советского Союза, план правительственных командировок.

Также Минобороны РФ обнародовало газетные статьи советской и зарубежной прессы, посвященные полету Юрия Гагарина в космос.

Старт советского космического корабля «Восток-1», пилотируемого Юрием Гагариным, был произведен с Байконура 12 апреля 1961 года. С апреля 1962 года 12 апреля стал официальным Днем космонавтики. В 2011 году его объявили международным.