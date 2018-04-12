Ко Дню космонавтики в РФ обнародовали документы о службе Юрия Гагарина
09:17, 12 апреля 2018Мир
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В частности, опубликованы его учетно-послужная карта, характеристики, приказы о присвоении воинских званий.
Старт космического корабля, пилотируемого Гагариным, был произведен 12 апреля 1961 года \ russian7.ru
Минобороны России опубликовало ко Дню космонавтики исторические документы из фондов Центрального архива об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина.
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Это, в частности, его учетно-послужная карта, характеристики, приказы о присвоении воинских званий и о награждении званием Героя Советского Союза, план правительственных командировок.
Также Минобороны РФ обнародовало газетные статьи советской и зарубежной прессы, посвященные полету Юрия Гагарина в космос.
Старт советского космического корабля «Восток-1», пилотируемого Юрием Гагариным, был произведен с Байконура 12 апреля 1961 года. С апреля 1962 года 12 апреля стал официальным Днем космонавтики. В 2011 году его объявили международным.
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