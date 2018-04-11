В МВД предлагают сажать избирателей, которые получают "подачки" от кандидатов

Также предлагается предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение избирателем своего волеизъявления на участке.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Приоритет в этих изменениях предоставляется тем нарушениям, которые непосредственно влияют на результаты волеизъявления граждан. В то же время предлагается декриминализировать отдельные нарушения, не влияющие на общий ход избирательного процесса... Этим законопроектом мы предлагаем внести изменения в законы Украины "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов", "О всеукраинском референдуме" и "О местных выборах", - сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, проектом с целью расширения правонарушений и получения правовых оснований для задержания правонарушителей предлагается ввести санкции в виде лишения свободы до двух лет по некоторым статьям Уголовного кодекса.

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В частности, как уточнила Ковальчук, это касается незаконного использования, вброса избирательных бюллетеней, нарушения тайны голосования членом избирательной комиссии, кандидатом или наблюдателем, получения избирателем неправомерной выгоды, связанной с активной или пассивной реализацией избирательного права, и т.п.

"Нашим проектом впервые вводится (уголовная) ответственность за подкуп кандидата... Также криминализуется осуществление предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды... К такой неправомерной выгоде относятся спиртные напитки и продукты питания, которые массово раздаются во время выборов", - сказала Ковальчук.

По ее словам, изменениями в Кодексе об административных нарушениях предлагается существенно повысить размер штрафов за нарушение ограничений ведения предвыборного законодательства. В частности, сейчас штраф за нарушение ограничений от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Проектом предусматривается повышение штрафа до 100-200.

"Проект предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении преступлений, касающихся подкупа избирателей или фальсификации избирательной документации, и таким образом содействовали расследованию", - отметила она.