При обысках у Савченко изъяли несколько вещей – адвокат

Защитник Савченко рассказал о замечаниях по проведению обысков, которые были приложены к протоколу.

Правоохранители, проводившие обыски в квартире и офисе подозреваемого в подготовке терактов народного депутата Надежды Савченко, изъяли ряд вещей.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на адвоката Савченко Дмитрия Бугая.

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"В рамках уголовного производства были проведены два обыска. Изъяли ряд вещей. Но больше сказать не могу. Следователь несколько раз предупредил об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия", - отметил он.

На уточнение относительно слов матери Савченко, которая сообщила об изъятии наградного пистолета, адвокат сказал «Ну мама же все рассказала».

Он также рассказал о замечаниях к проведению обысков, которые были приложены к протоколу.

Про другие возможные следственные действия, запланированные на ближайшее время, адвокатам не сообщили.

Накануне сообщалось, что следователи пришли с обысками в квартиру и офис Надежды Савченко. По словам матери нардепа, из дома изъяли пистолет, который Надежды Савченко подарили, и патроны к нему.

Напомним, Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, задержанного на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.