В Днепре открыли бесплатные курсы языка жестов (видео)

10:58, 09 апреля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Курсы, которых до сих пор в городе никогда не было, волонтеры основали бесплатно.

Обучение только стартовали, но там уже настоящий ажиотаж. Разговаривать руками идут учиться и медики, и учителя, и даже предприниматели.

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Теги: #Днепр#язык#курсы в Днепре