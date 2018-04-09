В Днепре открыли бесплатные курсы языка жестов (видео)
10:58, 09 апреля 2018Общество
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Курсы, которых до сих пор в городе никогда не было, волонтеры основали бесплатно.
В Днепре открыли бесплатные курсы языка жестов
Разговаривать на языке жестов. Отныне в Днепре научиться общаться на языке жестов может каждый желающий.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Курсы, которых до сих пор в городе никогда не было, волонтеры основали бесплатно.
Обучение только стартовали, но там уже настоящий ажиотаж. Разговаривать руками идут учиться и медики, и учителя, и даже предприниматели.
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