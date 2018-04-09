В Днепре открыли бесплатные курсы языка жестов (видео)

Курсы, которых до сих пор в городе никогда не было, волонтеры основали бесплатно.

Разговаривать на языке жестов. Отныне в Днепре научиться общаться на языке жестов может каждый желающий. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеВо Львове провели богослужение на языке жестов (видео) Курсы, которых до сих пор в городе никогда не было, волонтеры основали бесплатно. Обучение только стартовали, но там уже настоящий ажиотаж. Разговаривать руками идут учиться и медики, и учителя, и даже предприниматели.

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