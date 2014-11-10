Боевики «ДНР» остановили процесс обмена пленными с украинскими военными

Об этом заявил журналистам «глава» самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, сообщают РИА Новости.

"Мы заявляем (на обмен, — ред.) одних, нам отдают других. Поэтому пока обмены приостановлены", — сказал он.

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По словам Захарченко, продолжение обмена пленными и составление списков будет одной из центральных тем будущих переговоров. В то же время их дата пока не назначена, сообщил он.