Боевики «ДНР» остановили процесс обмена пленными с украинскими военными
14:35, 10 ноября 2014Общество
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Обмен пленными между боевиками и украинскими военными приостановлен до нового раунда Минских переговоров.
REUTERS
Об этом заявил журналистам «глава» самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, сообщают РИА Новости.
"Мы заявляем (на обмен, — ред.) одних, нам отдают других. Поэтому пока обмены приостановлены", — сказал он.
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По словам Захарченко, продолжение обмена пленными и составление списков будет одной из центральных тем будущих переговоров. В то же время их дата пока не назначена, сообщил он.
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