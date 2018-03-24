В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия, в том числе гранатометы

Полиция обнаружила 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.

В Одесской области сегодня у местного жителя изъяли арсенал оружие и боеприпасы, в том числе гранатометы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области уточнили, арсенал выявлен во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка.

Правоохранители обнаружили и изъяли девять ручных противотанковых гранатометов, две тротиловых шашки, две ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, добавили в полиции.