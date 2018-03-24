В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия, в том числе гранатометы
В Одесской области сегодня у местного жителя изъяли арсенал оружие и боеприпасы, в том числе гранатометы.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области уточнили, арсенал выявлен во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка.
Правоохранители обнаружили и изъяли девять ручных противотанковых гранатометов, две тротиловых шашки, две ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.
Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, добавили в полиции.