В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия, в том числе гранатометы

16:36, 24 марта 2018
Общество
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фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области уточнили, арсенал выявлен во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка.

Правоохранители обнаружили и изъяли девять ручных противотанковых гранатометов, две тротиловых шашки, две ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, добавили в полиции.

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Теги: #полиция#Одесская область#арсенал