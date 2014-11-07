Милиция оттеснила активистов от памятника Дзержинскому в Запорожье

Об этом сообщают представители местных СМИ, передает Еспресо.TV. Как отмечается, активисты не могут подойти к памятнику, а вблизи появились также "титушки".

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Памятник Дзержинскому установлен в Запорожье в 1977 году. Он представляет собой статую из серого гранита, высота - 6 м.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье активисты пытаются снести памятник Феликсу Дзержинскому, который стоит на площади Свободы в центре города.