В Донецке боевики захватили офис «Донецктеплокоммунэнерго»

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на оперативную сводку за прошедшие сутки.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ст. 341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

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Ранее в Докучаевске боевики захватили комбинат "Новый", который относится к сфере Госрезерва Украины, и завезли на территорию тяжелую технику.

Кроме того, еще в июле группа неизвестных вооруженных лиц на улице Ленина в городе Горловке захватила офис типографии с оргтехникой.