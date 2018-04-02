Осужденного в Крыму украинского активиста Балуха избил конвой после суда по апелляции - адвокат

Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.

Адвокат незаконно осужденного в аннексированом Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе заявляет, что его побил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы в прошлом месяце.

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Об этом она сообщила "Крым.Реалии" после заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде в Крыму 2 апреля.

Динзе сказала, что собирается подавать жалобу из-за избиения.

Кроме того, по ее словам, администрация СИЗО отказалась предоставить Балуху воду на основании того, что он объявил голодовку.

Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.

Публичных комментариев российских силовиков по поводу избиения Балуха нет.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – за флаг Украины, который был во дворе его дома.