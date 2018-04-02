Музей в Днепре получил коллекцию древнегреческих амфор, которую собирали более 30 лет (фото)

Как сообщил директор музея, передача коллекции музею стала неординарным событием.

Днепропетровскому национальному историческому музею имени Яворницкого передали коллекцию фрагментов древнегреческих амфор, собранных на территории края.

Об этом Радио Свобода рассказал заместитель директора музея по научным вопросам Александр Старик.

По его словам, украинский исследователь древнегреческих клейм, никопольчанин Олег Фатеев передал в фонды музея большое количество фрагментов амфор с клеймами, ножек амфор, керамических прясел, фрагментов лепных скифских сосудов. Их точное количество специалистам еще предстоит установить.

Большинство предметов происходит из окрестностей поселка Капуловка в Никопольском районе и собрано на обвалившихся склонах Каховского водохранилища. Олег Фатеев собирал их почти 33 года своей жизни: отыскивал сам, покупал и выменивал у местных жителей, классифицировал, изучал, описывал.

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Как сообщил Александр Старик, передача собранного музею стала неординарным событием.

«Человек собирал эти экспонаты фактически всю жизнь. Он их классифицировал, датировал, сделал бирочки почти к каждому экспонату. Нам не просто передали ценный материал, но передали материал уже классифицированный. Есть информация, где они найдены, что именно это за клеймо, какому городу-государству принадлежит тому подобное, ибо все это древнегреческие амфоры из разных городов. Это древнегреческий импорт. Большинство клейм найдено на территории современной Капуловки, где было большое поселение скифских времен. Именно эти клейми могут открыть нам, какими были торговые связи жителей поселения, кто производил эти амфоры, клеймо может много чего сказать. Это будет самая большая подобная коллекция в регионе, больше, насколько я знаю, есть только в музеях Крыма», – сказал Александр Старик.

По его словам, самые редкие и яркие предметы коллекции будут экспонировать в музее, остальные – хранить в фондах и исследовать. Специалисты также смогут реставрировать часть амфор с уцелевшими фрагментами.