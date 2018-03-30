В Одессу с дружественным визитом прибыли корабли ВМС Турции (фото)

Пребывание турецких кораблей в Одессе завершится выходом в море на совместные учения с украинским флотом.

В Одессу сегодня прибыли два корабля Военно-морских сил Турции - фрегат TCG Salihreis (F-246) и корвет TCG Buyukada (F512).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации Одесского морского порта, заход кораблей было запланирован на 9.00 пятницы. «Но из-за густого тумана флотилии пришлось полдня ожидать на рейде. В промежутке между 16.00 и 17.00 корабли были заведены в порт и пришвартованны у причала морского вокзала», - сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что корабли пробудут в Одессе до 3 апреля (отход в 9.00). Программа пребывания турецких моряков в Одессе предусматривает ряд мероприятий в рамках сотрудничества с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, протокольные встречи в мэрии и областной госадминистрации. Для одесситов и гостей города предусмотрена организация посещения кораблей.

«Пребывание TCG Salihreis и TCG Buyukada в Одессе завершится выходом в море на совместные учения с украинским флотом (типа PASSEX)», - сообщили в порту.

***Фрегат TCG Salihreis введен в строй в 1998 году, водоизмещение 3,38 тыс. тонн, длина 118 м, ширина 14,8 м, осадка 4,3 м. Дальность плавания – 4,1 тыс. морских миль на 18 узлах.

Вооружение: две пусковые установки для противокорабельных ракет Harpoon, 127-мм артиллерийская установка Mark 45, три зенитно-артиллерийских 25-мм комплекса Oerlikon, два торпедных аппарата Mark 32 и т. д.

Корвет TCG Buyukada введен в состав турецкого флота в 2013 году. Водоизмещение – 2,03 тыс. тонн, длина 99 м, ширина 14,4 м, осадка 3,6 м, дальность плавания 3,5 тыс. миль при скорости 15 узлов.

Вооружение: две 4-контейнерные пусковые установки ПКР «Гарпун», 76-мм артиллеристская установка «Супер Рапид», два 12,7-мм пулемета и т. д.

Напомним, в сентябре прошлого года в Одессу с дружественным визитом прибыл большой десантный корабль Военно-морских сил Турции Bayraktar.