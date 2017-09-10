В Одессу с дружественным визитом прибыл десантный корабль ВМС Турции Bayraktar

В Одессу сегодня с дружественным визитом прибыл большой десантный корабль Военно-морских сил Турции Bayraktar.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ, 10 сентября в морской порт Одессы прибыл Bayraktar, на его борту – курсанты Академии ВМС Турецкой Республики.

Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании Военно-морских сил ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия.

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По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в Турции проводится учебная практика курсантов под названием «Открытое море», цель которой - приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств.

Курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожарами, проведут парусные тренинги. Кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.

Предполагается, что Bayraktar будет находиться в Одессе до 12 сентября.