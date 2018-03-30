В Харькове на Пасху городской общественный транспорт будет работать круглосуточно
10:38, 30 марта 2018Общество
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Кроме того, в пасхальную ночь освещение будет работать круглосуточно на всех переулках и улицах города.
Транспорт будет работать без ограничений в течение всей пасхальной ночи / фото УНИАН
В Харькове на Пасху метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать в круглосуточном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова.
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В частности отмечается, что транспорт будет работать без ограничений в течение всей пасхальной ночи - с 7 на 8 апреля.
«Любой горожанин или гость Харькова, который захочет посетить любую церковь или храм, сможет спокойно доехать туда на общественном транспорте. Кроме того, в пасхальную ночь освещение в Харькове будет работать круглосуточно на всех переулках и улицах города», - отметил Терехов.
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