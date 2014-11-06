Оборону Мариуполя усилили танками и пушками Д-30

Вновь прибывшие танкисты и артиллеристы обустраивают свои позиции, сообщает ТСН.

Бойцы вместе с Т-64 прибыли из знаменитого учебного центра "Десна".

Однако идти в наступление не спешат - топят баню, готовят чай и кофе на открытом огне, приручают местных голубей.

Послушать проблемы танкистов приехала из Киева уполномоченный президента Украины Ирина Геращенко. Кроме малой зарплаты, солдаты жалуются на размеры формы, которую им присылают, и недостаток транспорта. Геращенко обещает помочь уже в ближайшее время.

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"Мы делаем все для усиления нашей армии, особенно в тех регионах, которые находятся вблизи буферной зоны. И Мариуполь - это ключевая точка, где должна быть усилена наша армия", - пояснила она.

Мариуполь действительно усилен тяжелой техникой. В частности, 152-миллиметровыми орудиями Д-30. Именно их наличие больше всего сдерживает врага - идти под такие 45-килограммовые снаряды никто не хочет.

Когда есть свободная минутка, артиллеристы пишут на снарядах импровизированные послание "с приветом" Путину и его прихвостням.

Украинцев артиллеристы просят держаться духом и молиться за защитников Мариуполя.

"Ни один сепар, ни один наш северный брат сюда не пройдет. Слава Украине!", - обещают военные.