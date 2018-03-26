На Львовщине хотят запретить русскую "попсу"

Этот вопрос будет наработан профильной комиссией и вынесео на сессии ОГА 17 апреля.

На Львовщине хотят запретить "крутить" русскую попсу исполнителей, которым Службой безопасностью запрещен въезд в Украину.

Об этом во время аппаратного совещания заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, пишет "Depo.Львов".

Он отметил, что сегодня совместно с Валерием Середой провел встречу с представителями более 10 общественных организаций, которые поднимали вопрос звучания русской музыки.

"Есть ряд исполнителей, концерты которых запрещены СБУ, поскольку они проводят антиукраинскую деятельность. Думаю, это абсолютно правильно, если мы не будем популяризировать этих исполнителей и произведения", - сказал Синютка.

Читайте такжеПоющие для России: журналисты рассказали о жизни украинских артистов-гастарбайтеров (видео)

Он также добавил, что этот вопрос будет наработан профильной комиссией и вынесен на сессии 17 апреля.

"Совместно с областным советом нам нужно проработать с владельцами заведений относительно того, чем мы "кормим" мозги наших молодых людей. Нужно подумать, как это сделать правильно. Понятное дело, что мы не в Советском Союзе, где нужно согласовывать все репертуары, но надо с владельцами поработать", - сказал Синютка.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд в Украину звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову.