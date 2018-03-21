«Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» готовятся провести совместный марш в Киеве

К акции также присоединятся представители Конгресса украинских националистов, «С-14» и ОУН.

ВО «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» анонсировали проведение в Киеве 3 апреля Марша силы нации «За украинское будущее без олигархов!». Об этом сообщается на сайте «Свободы».

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«Мы заставим услышать волю нации и Кабинет министров, и Верховную Раду, и Администрацию президента. Мы дадим начало реализации антиолигархического пакета коренных преобразований: пошагового плана уничтожения олигархической системы и восстановления социальной и национальной справедливости в украинском государстве», - заявили в политсиле.

Сбор участников мероприятия запланировано на 10:00 на площади возле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского.

К участию в марше также присоединятся представители Конгресса украинских националистов, «С-14» и ОУН.

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в социальной сети Facebook написал, что прошел год с тех пор, как украинские националистические силы подписали манифест. Он также напомнил, что год назад состоялась первая совместная акция - Марш национального достоинства.

«Мы, украинские националисты, требуем: перед тем, как вы (представители власти - УНИАН) обнулитесь - сделайте хоть что-то полезное... Обещали, в частности, «завершить АТО за часы», новый закон о выборах, закон об импичменте президента... И главное: обещали деолигархизацию, мифическими результатам которой так хвастался олигарх Порошенко на своей внеплановой пресс-конференции. На самом деле, все необходимые законодательные акты давно лежат в парламенте. И мы, украинские националисты, требуем наконец принять и воплотить в жизнь эти ключевые для будущего Украины инициативы», - отметил Тягнибок.

Националисты призвали граждан Украины поддержать анонсированную акцию.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2017 года ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» подписали «Национальный манифест». В манифесте 20 программных пунктов по развитию государства. Среди них - определить законодательно оккупированными территории неподконтрольные части Луганской и Донецкой области, запретить торговлю сельскохозяйственными землями, восстановить ядерный потенциал Украины в связи с нарушением Будапештского меморандума его подписантами, создать контрактную армию и силы военного резерва, укомплектованного по территориальному принципу, закрепить свободное владение оружием для граждан, принять закон об импичмент президенту, ввести выборность судей, вернуть в государственную собственность недра и стратегические предприятия, которые были незаконно приватизированы начиная с 1991 года.

Напомним, 4 марта активисты праворадикальных организаций провели во Львове факельное шествие под антипольскими лозунгами. Акция была приурочена ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с карательным отрядом советских спецслужб.