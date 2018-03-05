Во Львове провели факельное шествие под антипольскими лозунгами (фото, видео)

Участники шествия заявили, что вышли, чтобы показать, что Львов – это "бандеровский город и никто не будет указывать им, кого чтить".

Вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с карательным отрядом советских спецслужб.

По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами, передает ZAXID.NET.

Идя по центральным улицам города, участники шествия выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских панов", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля – наши герои", "Идея нации – против деградации" и другие.

Читайте такжеПольская оппозиция заявила о намерении создать альтернативный законопроект о "бандеровской идеологии"Несколько участников шествия держали также баннер с лозунгом "Город Львов не для польских панов". Как пояснил руководитель Нацкорпуса Львовщины Святослав Сирый, такой лозунг сознательно выбрали для того, чтобы показать, что "Львов-бандеровский".

"Это лозунг связан с последним скандальным законом, принятым в Польше, и поведением городской власти на сессии горсовета, когда происходило голосование за красно-черные флаги. Здесь два в одном. Принятый в Польше закон для нас недопустим. Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, которая приняла этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов – это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чтить", – заявил Сирый.

Большинство участников смолоскипного марша, по словам Святослава Сирого, - активисты "Национального корпуса" и "Национальных дружин", кроме них в шествии приняли участие члены ВО "Свобода" и "Правого сектора".

Как сообщал УНИАН, в Польше 1 марта вступил в силу скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии".