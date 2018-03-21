«Свинья такая» и «с*ка, г**но вонючее!»: как украинские учителя становятся «звездами» соцсетей (видео)

В Украине участились случаи скандалов с участием педагогов.

В начале марта в Харькове директор гимназии №6 обозвала ребенка "свинотою". Впоследствии, общаясь с журналистами, женщина "покаялся" за сказанное.

В середине марта интернет всколыхнуло другое видео. В Одесской области репетитор била и душила своих учеников. По ее словам, унижала и била своих учеников ради их блага. Впоследствии, общаясь с журналистами, женщина признала, что перегнула палку.

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19 марта еще одна учительница стала «звездой» соцсетей. В школе под Киевом учительница физики оскорбляла одного из учеников прямо во время урока. На видео слышно, как учительница обзывает ученика «с*кой», «г**ном вонючим», «гадостью» и «засранцем».